Дерматолог посоветовала россиянам наносить солнцезащитный крем в любую погоду

Солнцезащитный крем следует наносить даже в пасмурные дни, так как солнечные лучи могут оказывать разрушительное воздействие на кожу, провоцируя ожоги, преждевременное старение и возникновение раковых клеток.
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