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Погранполиция: с 2022 года в Молдавию нелегально въехали около 33 тыс. украинцев

Погранполиция: с 2022 года в Молдавию нелегально въехали около 33 тыс. украинцев

В Молдавию за последние два года нелегально въехали порядка 33 тыс. украинцев. Об этом заявил заместитель руководителя генерального инспектората молдавской пограничной полиции Андрей Трофимов, чьи слова передает новостное агентство "Sputnik Молдова".

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