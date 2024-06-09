Погранполиция: с 2022 года в Молдавию нелегально въехали около 33 тыс. украинцев

В Молдавию за последние два года нелегально въехали порядка 33 тыс. украинцев. Об этом заявил заместитель руководителя генерального инспектората молдавской пограничной полиции Андрей Трофимов, чьи слова передает новостное агентство "Sputnik Молдова".
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