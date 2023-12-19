«Мы никуда не торопимся, у нас есть время, а у ХАМАС — нет»

Военная операция на севере сектора Газа продолжится еще несколько месяцев, рассказал «Известиям» майор, заместитель командира танкового батальона ЦАХАЛ Алексей (фамилия не раскрывается по просьбе израильской армии), который репатриировался в Израиль в 1995 году из Севастополя.