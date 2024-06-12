Жительница Нидерландов Анна рассказала о дискриминации русских в стране

Жительница Нидерландов Анна Фетисова рассказала сайту MK.ru о русофобии в стране. По словам женщины, ее ребенок боится говорить по-русски, а она с супругом на улице из-за тех же опасений разговаривают друг с другом на улице только на голландском языке.