Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 069 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Культенко
    Просто гражданин Зеленский.Высшее руководств...
  • Анастасия Гончарова
    старая свинокрыса зашхерилась в норе...🐽🐷 🐀🐀🐀Поплавская: Ахедж...
  • лина любимцева
    Британия не только России гадит. Она всему Миру ГАДИТ!!  А ее-то всего... остров!! Тьфу!!Иванов: Британия ...

Жительница Нидерландов Анна рассказала о дискриминации русских в стране

Жительница Нидерландов Анна рассказала о дискриминации русских в стране

Жительница Нидерландов Анна Фетисова рассказала сайту MK.ru о русофобии в стране. По словам женщины, ее ребенок боится говорить по-русски, а она с супругом на улице из-за тех же опасений разговаривают друг с другом на улице только на голландском языке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх