МО РФ сообщило о подвиге захватившего опорник ВСУ лейтенанта Садикова

Пресс-служба Министерства Обороны Российской Федерации проинформировала о героических действиях комвзвода Армии России Камила Садикова, которому удалось, будучи раненым, оказать помощь в захвате опоника ВС киевского режима.
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