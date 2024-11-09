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МО РФ сообщило о подвиге захватившего опорник ВСУ лейтенанта Садикова

МО РФ сообщило о подвиге захватившего опорник ВСУ лейтенанта Садикова

Пресс-служба Министерства Обороны Российской Федерации проинформировала о героических действиях комвзвода Армии России Камила Садикова, которому удалось, будучи раненым, оказать помощь в захвате опоника ВС киевского режима.

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