Лукашевич: Запад замалчивает фактор энергодефицита в Европе, обвиняя РФ

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил о том, что западные страны специально замалчивают фактор энергетического дефицита в европейских странах, безосновательно обвиняя в кризисе Россию.
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