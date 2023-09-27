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Лукашевич: Запад замалчивает фактор энергодефицита в Европе, обвиняя РФ

Лукашевич: Запад замалчивает фактор энергодефицита в Европе, обвиняя РФ

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич сообщил о том, что западные страны специально замалчивают фактор энергетического дефицита в европейских странах, безосновательно обвиняя в кризисе Россию.

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