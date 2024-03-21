Объемы торговли с Японией продолжают сокращаться

По итогам прошлого месяца объемы торговли между Россией и Японией составили всего чуть более 140 миллиардов иен или 690 миллионов долларов, следует из информации ТАСС со ссылкой на соответствующие данные от статистического ведомства Страны восходящего солнца.
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