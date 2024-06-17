Состоялась двусторонняя встреча Володина и Сергеенко

В Минске 17 июня состоялась двусторонняя встреча спикера Государственной Думы, председателя Парламентского Собрания Союза Беларуси и России Вячеслава Володина и председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Игоря Сергеенко.
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