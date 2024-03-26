Загадочный объект в окрестностях марса: за чем наблюдают ученые Евгения КомароваОбъект, обозначенный в астрономических каталогах как астероид 2023 FW14, был недавно обнаружен научными сотрудниками обсерватории Pan-STARRS на Гавайях.
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