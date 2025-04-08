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Дубль Райса со штрафных и шедевр Мартинеса: «Арсенал» разгромил «Реал» в ЛЧ, «Интер» вырвал победу у «Баварии»

Дубль Райса со штрафных и шедевр Мартинеса: «Арсенал» разгромил «Реал» в ЛЧ, «Интер» вырвал победу у «Баварии»

«Арсенал» дома разгромил «Реал» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов. Подопечные Микеля Артеты отправили три безответных мяча в ворота Тибо Куртуа после перерыва, а главным героем стал Деклан Райс, дважды отличившийся прямыми ударами со штрафных.

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