Татарстанцы в день выборов в Госсовет смогут выиграть iPhone 15 и автомобиль

Сегодня в Татарстане пройдут выборы депутатов Госсовета республики. В этот день татарстанские избиратели смогут выиграть смартфон и автомобиль, приняв участие в республиканском фотоконкурсе* #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга.