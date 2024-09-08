Татарстанцы в день выборов в Госсовет смогут выиграть iPhone 15 и автомобиль

Сегодня в Татарстане пройдут выборы депутатов Госсовета республики. В этот день татарстанские избиратели смогут выиграть смартфон и автомобиль, приняв участие в республиканском фотоконкурсе* #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга.
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