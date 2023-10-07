Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Как глобальное потепление влияет на уровень океана и можем ли мы это изменить

Как глобальное потепление влияет на уровень океана и можем ли мы это изменить

Три миллиона лет назад такое уже происходило. Учёные Даремского университета в Англии пришли к выводу, что в течение нескольких веков уровень мирового океана поднимется на несколько метров, если средняя годовая температура повысится на 2°C.

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