В ХМАО - Югре полицейские оказали помощь попавшей в ДТП женщине и составили 4 протокола на нарушителя

Накануне экипаж дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции УМВД России по городу Нижневартовску в лице лейтенанта полиции Николая Надежкина и младшего лейтенанта полиции Николая Антипенкова получил сообщение о случившемся дорожно-транспортном происшествии.
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