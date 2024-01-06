Подведены итоги конкурса ´Новогодняя сказка´.

С целью привлечения учреждений образования к новогоднему оформлению города, выявления лучших художественно-оформительских решений по созданию эстетически привлекательного новогоднего оформления учреждений образования, стимулирования творчества, подготовки и проведения новогодних мероприятий в декабре 2023 года прошел городской конкурс ´Новогодняя с .