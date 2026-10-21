В марте 2024 года на странице Елены Задорновой появились четыре строчки: «Сколь враг мой громко ни вопил, люблю отца, детей и мужа! Так остудите вы свой пыл, сейчас он никому не нужен».
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