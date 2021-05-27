ВВС США получат 145 «убийц» российских С-400

Изображение: U.S. Air Force / AP Фрэнк Кендалл, кандидат президента США Джо Байдена на пост министра Военно-воздушных сил (ВВС), поддерживает приобретение Пентагоном 145 стратегических малозаметных бомбардировщиков B-21 Raider, пишет The Drive.
Изображение: U.S. Air Force / AP Фрэнк Кендалл, кандидат президента США Джо Байдена на пост министра Военно-воздушных сил (ВВС), поддерживает приобретение Пентагоном 145 стратегических малозаметных бомбардировщиков B-21 Raider, пишет The Drive.
Свежие комментарии