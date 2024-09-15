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Борису Джонсону предрекли сидение в бункере из-за призывов бить вглубь России

Борису Джонсону предрекли сидение в бункере из-за призывов бить вглубь России

Global Look Press/Martyn Wheatley/Keystone Press Agency Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и пять экс-министров обороны страны окажутся вынуждены прятаться в бункерах из-за своего призыва разрешить боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары вглубь России крылатыми ракетами Storm Shadow.

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Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
Бориса Джонсона ждет судьба Порашенко который говорил что донбасовцы будут жить в подвалах. Сейчас Порошенко живет в подвале вместе с украинцами ожидая приплёта ракеты. РВСН.
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16 час.
Evgeny Ku
Да и вообще, место его в бункере у параши !
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15 час.

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