Global Look Press/Martyn Wheatley/Keystone Press Agency Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и пять экс-министров обороны страны окажутся вынуждены прятаться в бункерах из-за своего призыва разрешить боевикам Вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары вглубь России крылатыми ракетами Storm Shadow.
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