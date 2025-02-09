Bain приобретет Mitsubishi Tanabe Pharma за 3,3 миллиарда долларов

Частная инвестиционная компания Bain Capital согласилась приобрести фармацевтическое подразделение Mitsubishi Chemical Group, сообщает 9 февраля англоязычная японская газета The Japan Times со ссылкой на Bloomberg.
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