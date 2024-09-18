Главе барнаульского "Горэлектротранса" Петряшину вынесли приговор

Уголовную статью в отношении руководителя переквалифицировали на менее тяжкую В Центральном районном суде Барнаула прошло заключительное заседание по делу директора МУП "Горэлектротранс" Николая Петряшина, пишет "МК".
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