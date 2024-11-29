"Выруби русского с одного удара": Беспредел, который чиновники делают законом Коллаж Царьграда Законопроект о запрете иностранным рабочим завозить в Россию свои семьи, о котором много говорили и которого ждали с надеждой, не прошёл согласования с правительством.
Кто правит бал? Плохие новости для властей от Карена Шахназарова
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ВТ
Василий Топчий
Автор фильмов родился 8 июля 1952 года (Рак по знаку зодиака) в столице Краснодарского края. Тогда у родителей Карена не было даже собственной жилплощади. А так как отец Карена Шахназарова по национальности был армянином, то русская теща зятя не жаловала и в своей квартире видеть не желала. В результате Шахназаров-старший отправил жену к сестре в Краснодар. Отец мальчика, Георгий Хосроевич, работал в Москве юристом, а мать, Анна Григорьевна, – торговым работником на овощебазе. Позднее отец Шахназарова стал номенклатурным работником, помощником президента Михаила Горбачева, а мама окончила ГИТИС и занялась театроведением. Карен Шахназаров в молодости Карен Шахназаров в молодости / Фото: @people Режиссер происходил из старинного аристократического армянского рода князей Мелик-Шахназарянов, которые, вероятно, относятся к легендарному прародителю армян Айку. Детство Карена Георгиевича прошло в Москве. В их семье часто гостили знаменитые люди, начиная от политиков и заканчивая артистами. В юном возрасте Карен стал свидетелем визитов в дом Юрия Любимова, Людмилы Целиковской, Владимира Высоцкого, Анатолия Эфроса.
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8 час.
людмила бер
Гаденыш...... Шахназаров РУССКИЙ режиссер.... запомни...
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3 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Вопрос прямо Путину,он хочет России добра,по всему видно,что все только ухудшается.Ответ будет через 5-10 лет,что натворили за все эти годы со страной!
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2 час.
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