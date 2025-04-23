Советские войска ведут бой на улицах Берлина

Войска 1-го Украинского фронта, перейдя в наступление, прорвали при поддержке массированных ударов артиллерии и авиации сильно укрепленную и глубоко эшелонированную оборону немцев и ворвались с юга в столицу Германии Берлин.
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