«Важный шаг для защиты от баллистических ракет»: генсек НАТО отчитался о запуске базы противоракетной обороны в Польше База противоракетной обороны в польском городе Редзиково начала свою работу.
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«Важный шаг для защиты от баллистических ракет»: генсек НАТО отчитался о запуске базы противоракетной обороны в Польше База противоракетной обороны в польском городе Редзиково начала свою работу.
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