Письмо с Титаника продано за 400 тысяч долларов

Письмо, написанное на борту «Титаника» одним из пассажиров, было продано на аукционе за рекордные 400 тысяч долларов (около 33 миллионов рублей)Письмо, написанное на борту «Титаника» одним из пассажиров, было продано на аукционе за рекордные 400 тысяч долларов (около 33 миллионов рублей).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии