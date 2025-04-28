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Письмо с Титаника продано за 400 тысяч долларов

Письмо с Титаника продано за 400 тысяч долларов

Письмо, написанное на борту «Титаника» одним из пассажиров, было продано на аукционе за рекордные 400 тысяч долларов (около 33 миллионов рублей)Письмо, написанное на борту «Титаника» одним из пассажиров, было продано на аукционе за рекордные 400 тысяч долларов (около 33 миллионов рублей).

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