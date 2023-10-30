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Поварёнок с лучшими рецептами

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Паштет "Минутка"

Паштет "Минутка"

Я очень люблю, когда у меня в холодильнике есть какие-либо паштеты, намазки. Это значит готов быстрый перекус для любого случая: украсил красиво - на праздничный стол, намазал кусочек хлебушка - и желудок даёт тебе шанс приготовить ужин! Творожный сыр ТМ Hochland придаёт паштету особый нежный вкус и консистенцию .

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