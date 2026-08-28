Ограбление в стиле «Форсажа» произошло в Египте. Банда из шести человек на ходу украла 105 килограммов курицы.
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Ограбление в стиле «Форсажа» произошло в Египте. Банда из шести человек на ходу украла 105 килограммов курицы.
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