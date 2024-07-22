Склады вновь горели близ барахолки в Алматы

Пожар произошел 21 июля в южной столице, передает inAlmaty.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Алматы. Как сообщили в ведомстве, 21 июля силы и средства ДЧС Алматы не дали распространяться пожару на складах по улице Москвина,13.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии