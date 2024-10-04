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Царьград

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Партизаны - 10 тысяч человек ждут помощи России: Когда эту тайную силу активируют?

Партизаны - 10 тысяч человек ждут помощи России: Когда эту тайную силу активируют?

Десять тысяч человек, находящиеся на Украине, ждут помощи России. Это наши партизаны, наши сторонники, рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключённых Украины Лариса Шеслер.

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