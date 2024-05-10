«План Трампа» по Украине: возможна ли сделка между Россией и США

После того как на прошлой неделе сенат США одобрил новый пакет помощи Украине на $61 млрд, который таки одобрила Республиканская партия США (которая раскололась в позициях по этому вопросу) при молчании Дональда Трампа, те блогеры и политологи, которые ещё недавно писали, про то, что бывший президент США в общем-то «наш», стали наперебой писать о том, что Трамп «не наш», а в общем-то ничем не лучше Байдена.