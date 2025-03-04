Россиянам посоветовали способы преобразить квартиру весной

С приходом весны хочется не только обновить гардероб, но и вдохнуть новую жизнь в свою квартиру. О том, как легко преобразить домашнее пространство с приходом нового сезона, 4 марта «Известиям» сообщили в сервисе «Яндекс Аренда».
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