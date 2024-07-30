Мигрант выгнал челябинского инвалида из маршрутки. Бастрыкин разберётся

Вопиющий случай взяли на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.Главный следователь страны Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки по нарушению прав пожилого пассажира автобуса в Челябинской области.
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