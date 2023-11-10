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Китайская компания Nio получила квалификацию по производству автомобилей, приобретя автопроизводителя Leopard

Китайская компания Nio получила квалификацию по производству автомобилей, приобретя автопроизводителя Leopard

Китайская компания Nio приобрела Leopard в результате выкупа, координируемого правительством, чтобы получить право на производство автомобилей, а потенциальные дальнейшие приобретения двух заводов JAC позволят компании положить конец истории контрактного производства, сообщают местные СМИ.

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