11 ипостасей культовой фотографии Че Гевары

5 марта 1960 года кубинский фотограф Альберто Корда сделал знаменитую фотографию Эрнесто Че Гевары. Спустя несколько лет это изображение буквально завоевало весь мир: его изучают в художественных школах как истинный фотошедевр, растиражировали на миллионы экземпляров, и в конце концов, превратили в настоящую торговую марку.