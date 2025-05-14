Ростех показывает свыше 30 образцов медицинской продукции на Всероссийском форуме «Здоровье нации»

Фото: пресс-служба Госкорпорации Ростех Госкорпорация Ростех демонстрирует свыше 30 передовых разработок в области медицинского приборостроения и фармацевтики на ХХ Всероссийском форуме «Здоровье нации — основа процветания России».
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