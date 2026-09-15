Татьяна Брухунова в корсете-«ковре» за 23 тысячи ответила на упрёки в тратах денег 80-летнего Петросяна

Очередной речной выезд Татьяны Брухуновой снова оказался в центре внимания аудитории. Жена 80-летнего сатирика Евгения Петросяна отправилась в круиз в неоднозначном аутфите — шерстяном корсете с советским ковровым орнаментом стоимостью около 23 тысяч рублей.
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