Андрей Воробьев: новогодние елки в Подмосковье включим 1 декабря

Губернатор Московской области назвал главные «фишки» предстоящих праздников.Губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем телеграм-канале сообщил, что уже 1 декабря в регионе стартуют зимние праздники – включается новогодняя иллюминация.
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