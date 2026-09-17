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МОСИНФОРМ

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Собянин, Патрушев и Лут открыли Московский ипподром после реконструкции

Собянин, Патрушев и Лут открыли Московский ипподром после реконструкции

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства России Оксана Лут и мэр Москвы Сергей Собянин открыли Центральный Московский ипподром на Беговой улице после комплексной реконструкции.

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