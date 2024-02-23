58 человек сбили на дорогах Алтайского края в январе

Госавтоинспекция напомнила о правила безопасности для пешеходов За январь 2024 года в Алтайском крае произошло 57 наездов на пешеходов, в которых один человек погиб и 57 получили травмы, сообщили в МВД региона.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии