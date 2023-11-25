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Маодо Ло и Шейн Ларкин – самые ценные игроки 10-го раунда Евролиги

Маодо Ло и Шейн Ларкин – самые ценные игроки 10-го раунда Евролиги

Разыгрывающие Маодо Ло («Милан») и Шейн Ларкин («Анадолу Эфес») разделили звание MVP 10-го раунда регулярного чемпионата Евролиги.

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