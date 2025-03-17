Этот человек выстрелит Вам в голову не задумываясь

ЕА

Евгений Алексеенко

Трамп - лжец, дикая, наглая мразь, а США - проверенный ВРАГ! "Да, нам надо дружить, надо вместе работать, всё должно быть взаимовыгодно..." Только это и слышу от наших чиновников. Слепые, глухие, но не немые обезьянки какие-то! Наверно, потому что дети живут в США? Или потому что недвижимости куплено на миллиарды, а один из особняков - полностью завален деньгами?? Думаете, выживете?? Пригодитесь Трампу? Ну-ну...