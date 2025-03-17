Самое страшное для нас - очаровываться. Да. Когда Россия очаровывается ????, она получает такой удар в спину, что долго не может подняться.
Этот человек выстрелит Вам в голову не задумываясь
Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Трамп - лжец, дикая, наглая мразь, а США - проверенный ВРАГ! "Да, нам надо дружить, надо вместе работать, всё должно быть взаимовыгодно..." Только это и слышу от наших чиновников. Слепые, глухие, но не немые обезьянки какие-то! Наверно, потому что дети живут в США? Или потому что недвижимости куплено на миллиарды, а один из особняков - полностью завален деньгами?? Думаете, выживете?? Пригодитесь Трампу? Ну-ну...
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13 час.
Игорь Максаков
Однозначно!
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12 час.
Семен Демин
США хоть при Трампе, хоть при Байдена, хоть при ком никогда не будут нам союзником. Но наши чиновники могут опять продать Россию за заморские плюшки. Не в первый раз. Автор прав на все 100!!
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9 час.
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