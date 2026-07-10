Борис Надеждин признан иноагентом

Министерство юстиции России пополнило реестр иностранных агентов, включив в него политика Бориса Надеждина*, выдвигавшегося кандидатом на выборах президента РФ в 2024 году от партии «Гражданская инициатива», позиционируя себя как сторонник прекращения войны на Украине и политических реформ.
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