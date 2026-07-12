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Оставил жену, построил роскошный дом и оказался на улице в 30 лет: личная драма актера Максима Щеголева

Оставил жену, построил роскошный дом и оказался на улице в 30 лет: личная драма актера Максима Щеголева

В 30 лет известный актер Максим Щеголев, звезда сериалов «Карпов» и «Молодежка», остался без крыши над головой и средств к существованию.

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