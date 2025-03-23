🏆 «Золотой символ победы»: На «Роза Хутор» открыли медаль Алины Загитовой На спортивной Аллее славы горного кластера Сочи появился новый арт-объект — именная медаль олимпийской чемпионки Алины Загитовой.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🏆 «Золотой символ победы»: На «Роза Хутор» открыли медаль Алины Загитовой На спортивной Аллее славы горного кластера Сочи появился новый арт-объект — именная медаль олимпийской чемпионки Алины Загитовой.