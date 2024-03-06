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С миру по нитке: Чем согласился пожертвовать Байден ради "страны 404"

С миру по нитке: Чем согласился пожертвовать Байден ради "страны 404"

Последние попытки выбить очередное финансирование для киевского режим все как одна провалились. Республиканцы отказываются платить террористам, тем более, что в их собственной стране зреют огромные проблемы.

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