Последние попытки выбить очередное финансирование для киевского режим все как одна провалились. Республиканцы отказываются платить террористам, тем более, что в их собственной стране зреют огромные проблемы.
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