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Министр обороны Белоусов рассказал об отражении самой крупной атаки на Крымский мост

Министр обороны Белоусов рассказал об отражении самой крупной атаки на Крымский мост

По словам главы военного ведомства, было сбито 10 ракет ATACMSРоссийские военные «буквально позавчера ночью» отразили самую массированную украинскую атаку на Крымский мост — было сбито 10 баллистических ракет ATACMS.

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