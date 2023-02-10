Геофизик Заалишвили спрогнозировал повторные землетрясения в Турции в течение двух лет

Афтершоки после разрушительных землетрясений в Турции будут продолжаться в республике от года до двух лет, заявил руководитель геофизического института филиала ФГБУН ФНЦ «Владикавказский научный центр Российской академии наук» Владислав Заалишвили.
Афтершоки после разрушительных землетрясений в Турции будут продолжаться в республике от года до двух лет, заявил руководитель геофизического института филиала ФГБУН ФНЦ «Владикавказский научный центр Российской академии наук» Владислав Заалишвили.
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