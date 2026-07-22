В десятке самых богатых хоккеистов мира только один русский. Лучшего игрока НХЛ Кучерова нет даже в топ-30

Но больше всех за историю все равно заработал Овечкин.Пока в России клубы КХЛ с трудом конкурируют за легионеров даже с командами АХЛ, в сильнейшей лиге мира повышают потолок зарплат, а вместе с ним и контракты отдельных игроков.
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