В десятке самых богатых хоккеистов мира только один русский. Лучшего игрока НХЛ Кучерова нет даже в топ-30

Но больше всех за историю все равно заработал Овечкин.Пока в России клубы КХЛ с трудом конкурируют за легионеров даже с командами АХЛ, в сильнейшей лиге мира повышают потолок зарплат, а вместе с ним и контракты отдельных игроков.