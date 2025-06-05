Бывший начальник ГАИ Челябинска Гайде и бизнесмен Варданян остались в СИЗО

Бывший начальник ГАИ Челябинска (до недавнего времени занимал пост начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области») Александр Гайде, обвиняемый в превышении полномочий и получении взяток, остался в СИЗО.
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