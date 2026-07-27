Вторая половина Сентября ознаменует собой начало периода значительных Преобразований для Человечества

Вторая половина Сентября 2025 года ознаменует собой начало периода значительных Преобразований для Человечества Этот месяц станет предвестником новой фазы развития, вносящей коррективы в устоявшиеся парадигмы.
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