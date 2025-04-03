Минобороны сообщило, сколько дронов ВСУ было сбито над Россией минувшей ночью

Сколько украинских дронов сбила ПВО России за ночь? Какие регионы подверглись наибольшему количеству атак? Как часто ВСУ атакуют территорию России беспилотниками? Сколько БПЛА сбили над каждым из атакованных регионов страны? .
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