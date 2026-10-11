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Почему российский бизнес в 2026 году бросился скупать валютные форварды и как это влияет на цены

Почему российский бизнес в 2026 году бросился скупать валютные форварды и как это влияет на цены

Когда речь заходит о валютных колебаниях, большинство людей представляют себе графики на биржевых мониторах или новостные сводки.

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